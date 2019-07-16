Министр юстиции Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

Министр юстиции Австрии Клеменс Яблонер дал разрешение на экстрадицию Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает DW, ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции Австрии.

Министр принял такое решение после консультаций с Министерством иностранных дел Австрии. Вопросы экстрадиционного ареста и дальнейшего препровождения украинца в США сейчас решает Земельный суд Вены.

Как отмечает издание, пока Фирташ останется в Австрии. Адвокаты олигарха подали ходатайство о возобновлении судебного рассмотрения дела об экстрадиции. Пока суд не примет решения относительно этого ходатайства, выдачу США отсрочено.

Напомним, 25 июня Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки.

РБК-Украина писало, что Дмитрий Фирташ был задержан в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР на экстрадицию. Бизнесмену вменяют подкуп индийских чиновников на общую сумму 18,5 млн долларов для получения лицензий на разработку ильменитовых месторождений в штате Андхра-Прадеш.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили.

В июне 2019 года адвокат бизнесмена Дэн Уэбб отметил, что если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, то Фирташа могут выдать США через 7-10 дней после судебного решения.

Отметим, в ноябре 2015 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что Фирташ будет задержан в случае своего возвращения в страну в связи с соответствующим обращением Министерства юстиции США. Сам олигарх называл действия украинской власти в отношении себя преступными.