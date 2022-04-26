Министр вооруженных сил Британии сомневается в способности России захватить весь Донбасс

Россия сосредоточила свои военные усилия на Донбассе после того, как не смогла достичь своих целей на севере Украины.

Хиппи сказал, что эти две силы "гораздо более сбалансированы" на Донбассе, чем в Киевской области, поскольку украинцы имеют преимущество в виде оборонительных позиций.

Министр также отверг утверждения России о том, что западные союзники Украины провоцируют дальнейший конфликт, поставляя оружие.

Отвечая на вопрос о комментариях министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сказал, что угроза ядерной войны "значительна", Хиппи сказал, что НАТО как организация не поставляет оружие.

"Сергей Лавров мог бы также подумать, что причина, по которой сейчас идет война в Украине, заключается в том, что Россия перешла границы суверенной страны и начала вторжение на их территорию. Весь этот шум из Москвы о том, что их нападение на Украину каким-то образом является ответом на агрессию НАТО, - просто полная, полная чепуха", - сказал он.