Росія зосередила свої військові зусилля на Донбасі після того, як не змогла досягти своїх цілей на півночі України.

Хіпі сказав, що ці дві сили "набагато більш збалансовані" на Донбасі, ніж у Київській області, оскільки українці мають перевагу у вигляді оборонних позицій.

Міністр також відкинув твердження Росії про те, що західні союзники України провокують подальший конфлікт, поставляючи зброю.

Відповідаючи на запитання про коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який сказав, що загроза ядерної війни "значна", Хіпі сказав, що НАТО як організація не постачає зброю.

"Сергій Лавров міг би також подумати, що причина, по якій зараз йде війна в Україні, полягає в тому, що Росія перейшла кордони суверенної країни і почала вторгнення на їх територію. Весь цей шум з Москви про те, що їх напад на Україну якимось чином є відповіддю на агресію НАТО, - просто повна, повна нісенітниця", - сказав він.