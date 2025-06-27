Міністр торгівлі США розкрив подробиці торгової угоди з Китаєм

Міністр торгівлі Сполучених Штатів Говард Лутнік розкрив зміст підписаної між Вашингтоном і Пекіном торгової угоди, про яку напередодні згадав президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Під час виступу в Білому домі у четвер, Трамп натякнув, що США начебто підписали торговельну угоду з Китаєм, але не розкрив її змісту.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік заявив, що угода була підписана два дні тому та формалізує домовленості між Пекіном і Вашингтоном, яких було досягнуто на переговорах у Женеві та Лондоні.
Зокрема, документ передбачає, що Китай поновлює постачання рідкоземельних металів до США, необхідних для виробництва вітрових турбін, реактивних двигунів та інших технологічних продуктів.
У відповідь США готові скасувати запроваджені раніше обмеження на експорт до Китаю етану, програмного забезпечення для мікрочипів і компонентів для реактивних двигунів.
"Вони мають розпочати поставку нам рідкоземельних елементів. І щойно вони це зроблять - ми скасуємо наші контрзаходи", - заявив Лутнік.
Міністр додав, що Трамп готовий остаточно затвердити низку торговельних угод упродовж наступних двох тижнів, - до 9 липня.
Очікується, що це станеться під час наступного раунду переговорів у Лондоні на початку липня та за умови затвердження з боку президента Трампа і голови КНР Сі Цзіньпіна.
Водночас, як зазначили у Bloomberg, описана Латніком угода з Китаєм не є всеосяжною торговельною домовленістю та не охоплює складні питання, такі як незаконний обіг фентанілу чи розширення доступу американських експортерів до китайського ринку.
На початку квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження імпортних мит на товари з більшості країн, які мають торговельні відносини зі Сполученими Штатами. Нові ставки коливалися в межах від 10% до 49%.
Проте вже 9 квітня глава Білого дому призупинив дію цих тарифів на 90 днів, - до 9 липня. Впродовж цього терміну Вашингтон планує провести індивідуальні переговори з кожною з країн-партнерів для укладення двосторонніх торговельних домовленостей.
Найгострішого загострення торговельна політика США спричинила у відносинах з Китаєм. Обидві сторони неодноразово відповідали одна одній підвищенням мит, унаслідок чого розмір тарифів досяг 145% з боку США та 125% з боку Пекіна.
Пізніше країни почали переговори щодо нової торговельної угоди. Вони відбувалися в кілька етапів та були непростими. Заявлялося, що для прогресу потрібна участь президентів Трампа і Сі Цзіньпіна.
В процесі переговорів, Китай скасував заборону на експорт рідкоземельних мінералів і магнітів до США.
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