Министр торговли США раскрыл подробности торгового соглашения с Китаем

В ходе выступления в Белом доме в четверг, Трамп намекнул, что США якобы подписали торговое соглашение с Китаем, но не раскрыл его содержания.

Министр торговли США Говард Лутник заявил, что соглашение было подписано два дня назад и формализует договоренности между Пекином и Вашингтоном, которые были достигнуты на переговорах в Женеве и Лондоне.

В частности, документ предусматривает, что Китай возобновляет поставки редкоземельных металлов в США, необходимых для производства ветровых турбин, реактивных двигателей и других технологических продуктов.

В ответ США готовы отменить введенные ранее ограничения на экспорт в Китай этана, программного обеспечения для микрочипов и компонентов для реактивных двигателей.

"Они должны начать поставку нам редкоземельных элементов. И как только они это сделают - мы отменим наши контрмеры", - заявил Лутник.

Министр добавил, что Трамп готов окончательно утвердить ряд торговых соглашений в течение следующих двух недель - до 9 июля.

Ожидается, что это произойдет во время следующего раунда переговоров в Лондоне в начале июля и при условии утверждения со стороны президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В то же время, как отметили в Bloomberg, описанное Латником соглашение с Китаем не является всеобъемлющей торговой договоренностью и не охватывает сложные вопросы, такие как незаконный оборот фентанила или расширение доступа американских экспортеров к китайскому рынку.