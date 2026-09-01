Міністр сухопутних військ США пішов у відставку через конфлікт з Гегсетом - WSJ

Що означає відставка для сухопутних військ США

Після відходу Дрісколла сухопутні війська США залишаться взагалі без затверджених Сенатом цивільних чи військових керівників. Виконувачем обов'язків начальника штабу вже деякий час є генерал Крістофер ЛаНев - відколи Гегсет звільнив його попередника, генерала Ренді Джорджа.

За даними The Wall Street Journal, Дрісколл і раніше планував залишити посаду до кінця року через конфлікт з Гегсетом.

Офіційна реакція Білого дому

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що Дрісколл "надзвичайно ефективно" просував порядок денний Трампа з "відновлення сили Америки" в Департаменті сухопутних військ - забезпечував керівництво під час історичних військових операцій, відновив акцент на боєготовності та смертоносності військ, а також допомагав у переговорах між Росією та Україною.

За її словами, сухопутні війська США "сильніші, ніж будь-коли" завдяки його роботі поруч із головнокомандувачем і міністром оборони.

Контекст ширших змін у командуванні

Минулого тижня Дрісколл був присутній на церемонії відставки генерала Кріса Донах'ю у Форт-Брегг - той очолював американські війська в Європі, поки Гегсет не понизив його посаду, фактично завершивши військову кар'єру генерала.

Раптовий відхід Донах'ю представили як частину ширшої ініціативи Гегсета скоротити кількість генералів і адміралів на 10% загалом та на 20% - кількість посад чотиризіркових генералів. Утім законодавці висловили занепокоєння звільненням настільки шанованого офіцера, який очолював підрозділ "Дельта" в боях проти "Ісламської держави".

Частина республіканців також виступила проти кандидатури ЛаНева на посаду начальника штабу сухопутних військ, яку підтримує Гегсет, - це означає, що він може не отримати підтвердження в Сенаті у разі номінації. Занепокоєння в Конгресі підсилило й нещодавнє рішення ЛаНева поступово згорнути роботу перспективного дронового штурмового батальйону.

Хто такий Дрісколл

Дрісколл - колишній однокурсник віцепрезидента Джей Ді Венса з юридичної школи та колишній офіцер сухопутних військ. Він налагодив тісні робочі стосунки з генералом Джорджем, якого Гегсет звільнив із посади начальника штабу у квітні, - разом вони просували впровадження нових технологій у військах і підвищення адаптивності на полі бою.

Разом із заступником заступника міністра сухопутних військ Дейвом Фіцджеральдом Дрісколл також заохочував приватні компанії інвестувати в будівництво дата-центрів, підприємств з переробки критичних мінералів та їдалень у стилі студмістечок на військових базах - компанії вже пообіцяли мільярди доларів інвестицій у ці об'єкти.

Нещодавно вони також оголосили про партнерство з FedEx Dataworks для модернізації внутрішньої логістичної мережі військ. За даними обізнаного джерела, сам Фіцджеральд, який служив разом із Дрісколлом, теж планує залишити посаду вже цього тижня.