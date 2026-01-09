Київ скликає Радбез ООН та засідання Ради Україна-НАТО через удар росіян "Орєшніком"

Скликання Радбезу ООН

За словами Сибіги, використання балістичних ракет проти цивільних регіонів є грубим порушенням міжнародного права. Україна вже розпочала процес скликання Радбезу ООН, щоб притягнути Росію до відповідальності за ескалацію.

"Росія застосувала балістичну ракету "Орєшнік" по Львівській області. Ми скликаємо засідання Ради Безпеки ООН та засідання Ради Україна-НАТО. Цей терор не може залишатися безкарним", - заявив міністр.

Географія атак та виправдання Кремля

Цієї ночі під ударом опинилися Львів та Київ. Раніше цього тижня від масованих обстрілів постраждали Дніпро, Запоріжжя та Кривий Ріг. Сибіга підкреслив, що Росія остаточно обрала шлях жорстокості замість дипломатії, нехтуючи всіма мирними зусиллями.

Водночас у Кремлі офіційно підтвердили запуск балістики по Львову. Російська пропаганда намагається виправдати черговий теракт фейком про нібито "атаку на резиденцію" Путіна. Міністр Сибіга розкритикував таку позицію, закликавши партнерів реагувати на реальні вбивства українців, а не на вигадані приводи агресора.

Чого очікує Україна

Глава МЗС закликав міжнародну спільноту до конкретних кроків: