Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"

Созыв Совбеза ООН

По словам Сибиги, использование баллистических ракет против гражданских регионов является грубым нарушением международного права. Украина уже начала процесс созыва Совбеза ООН, чтобы привлечь Россию к ответственности за эскалацию.

"Россия применила баллистическую ракету "Орешник" по Львовской области. Мы созываем заседание Совета Безопасности ООН и заседание Совета Украина-НАТО. Этот террор не может оставаться безнаказанным", - заявил министр.

География атак и оправдания Кремля

Этой ночью под ударом оказались Львов и Киев. Ранее на этой неделе от массированных обстрелов пострадали Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Сибига подчеркнул, что Россия окончательно выбрала путь жестокости вместо дипломатии, пренебрегая всеми мирными усилиями.

В то же время в Кремле официально подтвердили запуск баллистики по Львову. Российская пропаганда пытается оправдать очередной теракт фейком о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Министр Сибига раскритиковал такую позицию, призвав партнеров реагировать на реальные убийства украинцев, а не на вымышленные поводы агрессора.

Чего ожидает Украина

Глава МИД призвал международное сообщество к конкретным шагам: