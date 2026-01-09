Киев созывает Совбез ООН и заседание Совета Украина-НАТО из-за удара "Орешником"

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с российской атакой баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области. Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что мир должен дать ответ на очередной акт террора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сибиги.
По словам Сибиги, использование баллистических ракет против гражданских регионов является грубым нарушением международного права. Украина уже начала процесс созыва Совбеза ООН, чтобы привлечь Россию к ответственности за эскалацию.
"Россия применила баллистическую ракету "Орешник" по Львовской области. Мы созываем заседание Совета Безопасности ООН и заседание Совета Украина-НАТО. Этот террор не может оставаться безнаказанным", - заявил министр.
Этой ночью под ударом оказались Львов и Киев. Ранее на этой неделе от массированных обстрелов пострадали Днепр, Запорожье и Кривой Рог. Сибига подчеркнул, что Россия окончательно выбрала путь жестокости вместо дипломатии, пренебрегая всеми мирными усилиями.
В то же время в Кремле официально подтвердили запуск баллистики по Львову. Российская пропаганда пытается оправдать очередной теракт фейком о якобы "атаке на резиденцию" Путина. Министр Сибига раскритиковал такую позицию, призвав партнеров реагировать на реальные убийства украинцев, а не на вымышленные поводы агрессора.
Глава МИД призвал международное сообщество к конкретным шагам:
Усиление ПВО: предоставление дополнительных систем для перехвата баллистических целей.
Новые санкции: жесткие ограничения против российского ВПК.
Дипломатическая изоляция: публичное осуждение использования экспериментального оружия против мирного населения.
Напомним, враг совершил комбинированную атаку по мирным городам Украины. География российских атак охватила Львов, Киев и ряд других регионов, включая Днепр, Запорожье и Кривой Рог.
В РФ официально подтвердили ночной удар баллистической ракетой по Львову 9 января. Свой очередной акт террора российский режим попытался оправдать фейковыми заявлениями о якобы "атаке на резиденцию" Путина.