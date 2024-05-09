Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва з не анонсованим візитом

Візит міністра відбувається в рамках підготовки до конференції з питань відновлення, яка, як очікується, збере в Берліні близько 1 500 учасників, в тому числі глав держав і урядів. Конференція запланована на 11 і 12 червня.

За даними видання, переговори Шульце в Києві будуть зосереджені, серед іншого, на розширенні української електромережі за допомогою Німеччини та підготовці кваліфікованих робітників.

"Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови", - заявила вона.

Крім того, політик бере участь у "Саміті міст і регіонів", який відбудеться у Києві.

Фото: Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва (tagesschau.de)