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Министр развития Германии прибыла в Киев с не анонсированным визитом

Фото: министр развития Германии Свенья Шульце (flickr.com/photos/foreignoffice)
Автор: Валерия Полищук

Министр развития Германии Свенья Шульце прибыла в Киев с ранее не анонсированным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

Визит министра происходит в рамках подготовки к конференции по вопросам восстановления, которая, как ожидается, соберет в Берлине около 1 500 участников, в том числе глав государств и правительств. Конференция запланирована на 11 и 12 июня.

По данным издания, переговоры Шульце в Киеве будут сосредоточены, среди прочего, на расширении украинской электросети с помощью Германии и подготовке квалифицированных рабочих.

"Люди здесь ежедневно отстраивают свою страну, они не сдаются. Поэтому очень важно, чтобы была не только поддержка оружием, но и поддержка гражданского восстановления", - заявила она.

Кроме того, политик принимает участие в "Саммите городов и регионов", который состоится в Киеве.

Фото: Министр развития Германии прибыла в Киев (tagesschau.de)

Помощь Украине от Германии

Германия играет важную роль в поддержке Украины, предоставляя ей всестороннюю помощь, включая военную, политическую и финансовую. Военная помощь от Германии имеет существенное значение для обороноспособности Украины.

Недавно Германия передала Украине очередной пакет военной помощи.

Кроме военной сферы, Германия активно поддерживает евроинтеграционные стремления Украины. Канцлер Олаф Шольц сыграл ключевую роль в продвижении этого вопроса.

В то же время, не все вопросы сотрудничества решены окончательно. В частности, дискуссии о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus все еще продолжаются, несмотря на то, что Шольц выступает против.

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Визит в Украину