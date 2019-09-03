Министр развития общин рассказала о реформе административного устройства

В Министерстве развития общин планируют провести реформу административного устройства, заменив государственные администрации префектурами. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак в эфире "Свобода слова" на ICTV, передает РБК-Украина.

Так, отвечая на вопрос относительно существования ОГА, Бабак заявила о создании префектур.

"Префектуры безусловно будут. У них есть свои функции надзора, контроля за деятельностью органов местного самоуправления в части соблюдения законодательства. Также, будут определенные функции, которые будут закреплены за сферами услуг. Это также один из этапов - наделение в новой системе территориальной организации власти - это наделение этих органов своими полномочиями", - заявила Бабак.

Ранее вице-прем'ер-министр Павел Розенко сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Кабинета министров три кандидатуры на председателей областных государственных администраций.

Зеленский предлагал назначить Владислава Скальского на должность главы Винницкой ОГА, Виталия Туринка - на должность главы Запорожской ОГА Виталия Коваля на должность главы Ровенской облгосадминистрации.

РБК-Украина писало, что Зеленский подписал указ об увольнение исполняющего обязанностей главы Николаевской областной государственной администрации.