Міністр розвитку громад розповіла про реформу адміністративного устрою

В Міністерстві розвитку громад планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами. Про це повідомила міністр розвитку громад і територій Альона Бабак в ефірі "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання щодо існування ОДА, Бабак заявила про створення префектур.

"Префектури безумовно будуть. У них є свої функції нагляду, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування в частині дотримання законодавства. Також, будуть певні функції, які будуть закріплені за сферами послуг. Це також один з етапів - наділення в новій системі територіальної організації влади - це наділення цих органів своїми повноваженнями", - заявила Бабак.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Кабінету міністрів три кандидатури на голів обласних державних адміністрацій.

Зеленський пропонував призначити Владислава Скальського на посаду глави Вінницької ОДА, Віталія Туринка - на посаду очільника Запорізької ОДА та Віталія Коваля на посаду глави Рівненської облдержадміністрації.

РБК-Україна писало, що Зеленський підписав указ про звільнення виконуючого обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації.