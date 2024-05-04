Міністр повітряних сил США політав на F-16 під управлінням штучного інтелекту

Політ відбувався на базі повітряних сил США "Едвардс", яка розташовується посеред пустелі. Дозвіл бути свідками такого історичного польоту отримали тільки Associated Press та телеканал

Винищувач F-16 під назвою Vista, яким управляв штучним інтелектом, здійснював маневри на швидкості понад 885 кілометрів на годину, розповідає Associated Pres. Під час цих маневрів тиск на тіло Кендалла був у п’ять разів більший за силу тяжіння.

Другий F-16, яким кермувала людина, вступив із першим в імітований повітряний бій, намагаючись змусити штучний інтелект зайняти вразливе положення. Однак експеримент завершився успішно.

Vista є унікальною розробкою, яка є тільки в Сполучених Штатах. Програмне забезпечення вивчає величезні обсяги даних в симуляторі, а потім перевіряє свої висновки під час реальних польотів. Дані польотів знову повертаються в симулятор, після чого штучний інтелект їх ще раз обробляє.

Vista здійснила свій перший повітряний бій під керуванням штучного інтелекту у вересні 2023 року, і з того часу було лише близько двох десятків подібних польотів. Але програми так швидко вчаться на кожному бою, що деякі версії штучного інтелекту, які тестуються на Vista, уже перемагають людей-пілотів у повітряних боях.