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Міністр повітряних сил США політав на F-16 під управлінням штучного інтелекту

Фото: Френк Кендалл, міністр повітряних сил США (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр повітряних сил США Френк Кендалл здійснив політ на винищувачі F-16, який управляв штучний інтелект. Ба більше, він навіть взяв участь в імітованому повітряному бою з іншим F-16, яким управляла людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Політ відбувався на базі повітряних сил США "Едвардс", яка розташовується посеред пустелі. Дозвіл бути свідками такого історичного польоту отримали тільки Associated Press та телеканал 

Винищувач F-16 під назвою Vista, яким управляв штучним інтелектом, здійснював маневри на швидкості понад 885 кілометрів на годину, розповідає Associated Pres. Під час цих маневрів тиск на тіло Кендалла був у п’ять разів більший за силу тяжіння.

Другий F-16, яким кермувала людина, вступив із першим в імітований повітряний бій, намагаючись змусити штучний інтелект зайняти вразливе положення. Однак експеримент завершився успішно.

Vista є унікальною розробкою, яка є тільки в Сполучених Штатах. Програмне забезпечення вивчає величезні обсяги даних в симуляторі, а потім перевіряє свої висновки під час реальних польотів. Дані польотів знову повертаються в симулятор, після чого штучний інтелект їх ще раз обробляє.

Vista здійснила свій перший повітряний бій під керуванням штучного інтелекту у вересні 2023 року, і з того часу було лише близько двох десятків подібних польотів. Але програми так швидко вчаться на кожному бою, що деякі версії штучного інтелекту, які тестуються на Vista, уже перемагають людей-пілотів у повітряних боях.

Нагадаємо, у лютому 2023 року на авіабазі Едвардс у Каліфорнії пройшли випробування винищувача Vista X-62A. Політ тривав 17 годин.

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Сполучені Штати АмерикиF-16Штучний інтелект