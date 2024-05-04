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Министр воздушных сил США полетал на F-16 под управлением искусственного интеллекта

Фото: Фрэнк Кендалл, министр воздушных сил США (flickr.com/thejointstaff)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр воздушных сил США Фрэнк Кендалл совершил полет на истребителе F-16, которым управлял искусственный интеллект. Более того, он даже принял участие в имитированном воздушном бою с другим F-16, которым управлял человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Полет проходил на базе воздушных сил США "Эдвардс", которая располагается посреди пустыни. Разрешение быть свидетелями такого исторического полета получили только Associated Press и телеканал

Истребитель F-16 под названием Vista, которым управлял искусственным интеллектом, совершал маневры на скорости более 885 километров в час, рассказывает Associated Pres. Во время этих маневров давление на тело Кендалла было в пять раз больше силы притяжения.

Второй F-16, которым управлял человек, вступил с первым в имитированное воздушное сражение, пытаясь заставить искусственный интеллект занять уязвимое положение. Однако эксперимент завершился успешно.

Vista является уникальной разработкой, которая есть только в Соединенных Штатах. Программное обеспечение изучает большие объемы данных в симуляторе, а затем проверяет свои выводы во время реальных полетов. Данные полетов снова возвращаются в симулятор, после чего искусственный интеллект их снова обрабатывает.

Vista совершила свое первое воздушное сражение под управлением искусственного интеллекта в сентябре 2023 года, и с тех пор было лишь около двух десятков подобных полетов. Но программы так быстро учатся на каждом бою, что некоторые тестируемые на Vista версии искусственного интеллекта уже побеждают людей-пилотов в воздушных боях.

Напомним, в феврале 2023 года на авиабазе Эдвардс в Калифорнии прошли испытания истребителя Vista X-62A. Полет продолжался 17 часов.

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Соединенные Штаты АмерикиF-16Искусственный интеллект