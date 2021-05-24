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Міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 08:43
Міністр освіти оцінив ймовірність "дистанційки" з 1 вересня Фото: міністр освіти України Сергій Шкарлет (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Щербина, Анастасія Рокитна

Міністр освіти України Сергій Шкарлет вважає, що ймовірність переходу на дистанційне навчання з 1 вересня залежить від дисципліни українців. За його словами, потрібно просто навчитися жити в цих умовах пандемії.

Про це він розповів в інтерв'ю для РБК-Україна.

Шкарлет сподівається, що вакцинація дасть колективний імунітет. Також він розповів, що є базова позиція міністерства про те, що дитячі садки, спеціальні установи і 1-4 класи в обов'язковому порядку повинні вчитися очно.

"З вересня навряд чи ми підемо (на "дистанціонку", - ред.), тому що я сподіваюся, що погода нам дасть ще теплої пори року", - сказав він.

За його словами, перед опалювальним сезоном, це десь кінець жовтня, погода, як правило, псується, тоді є загальні респіраторні захворювання, пов'язані з переохолодженням.

Також він нагадав про платформу "Всеукраїнська школа онлайн". За його словами, крім того розроблено багато власних платформ, інновацій, які дозволяють викладачам істотно поліпшити дистанційний процес навчання.

Нагадаємо, МОН запустив мобільний додаток "Всеукраїнська школа онлайн".

Зазначимо, ВООЗ попередила про загрозу для здоров'я дітей в Європі через пандемію.

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