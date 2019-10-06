Міністр освіти назвала кількість шкіл без інтернету

Фото: Ганна Новосад (facebook.com kmbs.ua)

В Україні близько 700 шкіл взагалі не підключені до інтернету

Міністр освіти України Ганна Новосад заявила, що в Україні налічувалось близько 700 шкіл без інтернету станом на 1 січня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Радіо Свобода".

Крім того, близько 9 тисяч загалом шкіл по Україні мали доступ до інтернету менше 30 мегабіт.

За її словами, на 2019 рік виділені кошти через субвенцію на підвищення якості освіти у розмірі 700 млн гривень на інтернетизацію.

"На жаль, ми мусимо констатувати, що з 700 мільйонів гривень на всю країну, які пішли, станом на 1 вересня було використано аж 14! Кошти держава виділила, але на місцях є певна неспроможність чи неможливість ці кошти використати", - сказала міністр.

Вона додала, що тепер не Міносвіти, а Міністерство діджиталізації буде займатися комплексним підходом до впровадження інтернету, у тому числі в школах.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський запропонував розробити програму підключення шкіл до інтернету.

РБК-Україна писало, що російськомовні школи в Україні перейдуть на навчання українською мовою у вересні 2020 року.