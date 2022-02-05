Министр обороны Великобритании может стать новым генсеком НАТО, - СМИ

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес может занять должность нового генерального секретаря НАТО. Как известно, нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг назначен новым главой Центрального банка Норвегии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
Дипломатические источники сообщили изданию, что государства-члены НАТО подняли вопрос о том, что Уоллес, бывший солдат, может занять пост, когда эта должность станет доступной.
поскольку он не был ни главой правительства, ни важным министром.
Напомним, что Столтенберг назначен на новую должность. СМИ назвали кандидатов на его пост.