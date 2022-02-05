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Міністр оборони Великобританії може стати новим генсеком НАТО, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес може обійняти посаду нового генерального секретаря НАТО. Як відомо, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг призначений новим главою Центрального банку Норвегії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Дипломатичні джерела повідомили виданню, що держави-члени НАТО підняли питання про те, що Уоллес, колишній солдат, може зайняти пост, коли ця посада стане доступною.

оскільки він не був ні главою уряду, ні важливим міністром.

Нагадаємо, що Столтенберг призначений на нову посаду. ЗМІ назвали кандидатів на його посаду.

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