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Министр обороны США на следующей неделе отправится в Брюссель: при чем здесь Украина

Новина українською →
Украина, Суббота 04 июня 2022 19:27
Министр обороны США на следующей неделе отправится в Брюссель: при чем здесь Украина Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны США Ллойд Остин уже со вторника, 7 июня, отправится в рабочее международное турне, чтобы "помочь продвинуть ряд ключевых оборонных приоритетов США". Одним из пунктов поездки станет вояж в Брюссель, где пройдет встреча Контактной группы по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Наконец, я поеду в Брюссель, Бельгия, чтобы лично провести следующее заседание Контактной группы по обороне Украины", - написал он.

По его словам, руководители оборонных ведомств буквально со всего мира соберутся там, чтобы обсудить "продолжающийся кризис в Украине после неспровоцированного вторжения России".

Как сообщалось, китайская сторона запросила встречу министров обороны Китая и США. Ожидается, что Ллойд Остин встретится с китайским коллегой на следующей неделе.

Напомним, третья встреча Контактной группы по Украине пройдет в Брюсселе.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин раскрыл договоренности по поставке оружия Украине от международной группы поддержки в войне против РФ, что были заключены на "Рамштайне-2".

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