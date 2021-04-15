Министр обороны США рассказал о поддержке Украины

США поддерживают Украину в сохранении ее территориальной целостности. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.
Об этом шла речь на пресс-конференции в Брюсселе по результатам видеоконференции Североатлантического совета с участием министров иностранных дел и министров обороны стран-членов НАТО.
По словам Остина, США предоставили Украине материальную поддержку и собирается это продолжить. Речь идет о некоторых видах вооружения, инструкторах и другой помощи.
"Это включает в себя небоевое снаряжение, некоторые виды вооружений, а также ряд военных инструкторов, которых мы направляли для помощи Украине", - сказал министр обороны США.
Он добавил, что США будут продолжать помогать Украине, зависимо от потребностей.
"Надеемся продолжить это, в зависимости от их (Украины, - ред.) потребностей", - добавил Остин.
Также Остин подчеркнул, что Россия должна уважать территориальную целостность Украины и выразил опасения по поводу наращивания войск РФ на границе с Украиной.
Напомним, все члены НАТО осудили действия России на границе с Украиной. Там призвали Россию снизить напряженность ситуации.
Ранее сообщалось, что Россия в Крыму у границ с Украиной разместила 31 500 военных. Об этом рассказали в миссии США в ОБСЕ.