Министр обороны США посетит Бельгию, Польшу и Литву. Обсудит ситуацию вокруг Украины

Министр обороны США Ллойд Остин 15 февраля отправится в Европу. Глава Пентагона посетит Брюссель, Польшу и Литву для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона .

"Министр обороны Ллойд Остин отправится в зарубежную поездку 15 февраля, чтобы встретиться с высшими военными и правительственными руководителями Бельгии, Польши и Литвы", - отмечается в сообщении.

В Бельгии глава Пентагона встретится с министрами обороны и руководством НАТО. В Польше и Литве - с президентами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, а также военными обеих стран.

Одной из главных тем встреч будет обсуждение наращивание Россией своих сил возле границы с Украиной. Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность США принципу коллективной обороны НАТО.