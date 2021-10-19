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Министр обороны США ответил России на заявление о НАТО: Украина имеет право сама принять решение

Автор: Анастасия Рокитна

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал заявление России о вступлении Украины в НАТО. По его словам, Украина сама принимает решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

По его словам, США продолжают поддерживать Украину.

"Ни одна третья страна не имеет вето на вступление в НАТО. Украина имеет право решать свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой и мы будем продолжать работать вместе", - заявил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО будет худшим сценарием для России. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на это тем, что худший сценарий уже состоялся.

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