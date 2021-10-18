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Кремль о возможности вступления Украины в НАТО: будем вынуждены принять активные меры

Новина українською →
Москва, Понедельник 18 октября 2021 11:02
Кремль о возможности вступления Украины в НАТО: будем вынуждены принять активные меры Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".

Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

Напомним, Украина обсуждает с НАТО объединение усилий в Черноморском регионе.

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