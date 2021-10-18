Кремль о возможности вступления Украины в НАТО: будем вынуждены принять активные меры

В Кремле резко отреагировали на возможность вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это стало бы наихудшим сценарием.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на ТАСС .

По его словам, до перемещения российских войск к границам Украины "там проводились массированные учения НАТО, проходившие у российской границы".

Песков также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО.

"Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.