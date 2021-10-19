RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міністр оборони США відповів Росії на заяву про НАТО: Україна має право сама прийняти рішення

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував заяву Росії про вступ України в НАТО. За його словами, Україна сама приймає рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, США продовжують підтримувати Україну.

"Жодна третя країна не має вето на вступ до НАТО. Україна має право вирішувати свою зовнішню політику без зовнішнього втручання. Наша підтримка українського суверенітету є непохильною і ми будемо продовжувати праювати разом", - заявив він.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО буде найгіршим сценарієм для Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на це тим, що найгірший сценарій уже відбувся.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиУкраїна