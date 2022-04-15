Министр обороны Словакии приравнял Путина к Гитлеру

Министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что после вторжения президента России Владимира Путина в Украину его можно приравнять к немецкому фюреру Адольфу Гитлеру. По его мнению, российского лидера необходимо остановить в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий для NYT.
Как отметил Надь, до нападения России на Украины для его страны было немыслимо отправить через восточную границу большое количество даже самого простого оружия, не говоря уже о старых, но все еще мощных зенитных систем советского производства.
"Но это новая мировая реальность. Мы прифронтовое государство. У нас война на границе и более 330 000 украинцев приехали в нашу страну. Сейчас парадигма совершенно другая", - отметил Надь.
По его словам, Путин уже "равен Гитлеру" и должен быть остановлен в Украине, прежде чем он сможет продвинуться дальше на запад.
"Украина буквально борется за наше будущее", - добавил словацкий министр.
Напомним, ранее Путина с Гитлером косвенно сравнил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Кроме того, о параллелях в их поведении говорила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.