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Министр обороны Польши ушел на карантин

Автор: Андрей Козловский

Министр обороны Польши Мариуш Блащак ушел на карантин после контакта с генералом, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию. Сейчас у главы ведомства нет никаких симптомов болезни.

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Об этом сообщает RMF24.

"После вчерашнего подтверждения коронавируса у генерала Ярослава Громадзинского, с которым я контактировал, я ушел на карантин и работаю из дома", - сообщил Блащак.

Отмечается, что он накануне посетил церемонию приведения к присяге нового правительства Матеуша Моравецкого, которая состоялась в саду президентского дворца в Варшаве.

Напомним, у главного советника по вопросам политики президента США Дональда Трампа Стивена Миллера обнаружили коронавирус.

Также генерал Марк Милли и несколько высших чинов Пентагона ушли на карантин.

Ранее РБК-Украина писало, что после возвращения из больницы больного на коронавирус президента США Дональда Трампа Белый дом превратился в место изоляции.

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