ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міністр оборони Польщі пішов на карантин

Автор: Андрій Козловський

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пішов на карантин після контакту з генералом, у якого виявили коронавірусну інфекцію. Наразі у голови відомства немає жодних симптомів хвороби.

Популярні новини

Про це повідомляє RMF24.

"Після вчорашнього підтвердження коронавірусу у генерала Ярослава Громадзінського, з яким я контактував, я пішов на карантин і працюю з дому", - повідомив Блащак.

Зазначається, що він напередодні відвідав церемонію приведення до присяги нового уряду Матеуша Моравецького, яка відбулася у саду президентського палацу у Варшаві.

Нагадаємо, у головного радника з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Також генерал Марк Міллі та кілька вищих чинів Пентагону пішли на карантин.

Раніше РБК-України писало, що після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України карантин