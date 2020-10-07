Міністр оборони Польщі пішов на карантин

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак пішов на карантин після контакту з генералом, у якого виявили коронавірусну інфекцію. Наразі у голови відомства немає жодних симптомів хвороби.

Про це повідомляє RMF24.

"Після вчорашнього підтвердження коронавірусу у генерала Ярослава Громадзінського, з яким я контактував, я пішов на карантин і працюю з дому", - повідомив Блащак.

Зазначається, що він напередодні відвідав церемонію приведення до присяги нового уряду Матеуша Моравецького, яка відбулася у саду президентського палацу у Варшаві.

Нагадаємо, у головного радника з питань політики президента США Дональда Трампа Стівена Міллера виявили коронавірус.

Також генерал Марк Міллі та кілька вищих чинів Пентагону пішли на карантин.

Раніше РБК-України писало, що після повернення з лікарні хворого на коронавірус президента США Дональда Трампа Білий дім перетворився на місце ізоляції.