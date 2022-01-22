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Министр обороны Израиля заразился COVID-19: был вакцинирован 4 раза

Автор: Наталья Скороход

Министр обороны Израиля Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

инистр сможет продолжать работу, используя специальные системы, уже установленные в его доме в Рош-ха-Аине.

При этом отмечается, что чувствует себя Ганц хорошо. Это объясняется 4 дозами вакцины от коронавируса, которые получил министр.

COVID-19.

Напомним, что помощники Папы Римского также заболели COVID-19. При этом оба чувствуют себя хорошо, у одного из них симптомы совсем отсутствуют.

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ИзраильКоронавирус