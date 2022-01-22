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Міністр оборони Ізраїлю заразився COVID-19: був вакцинований 4 рази

Автор: Наталья Скороход

Міністр оборони Ізраїль Бені Ганц захворів коронавірусом. При цьому чиновник отримав 4 дози вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

іністр зможе продовжувати роботу, використовуючи спеціальні системи, вже встановлені в його будинку в Рош-ха-Аїні.

При цьому наголошується, що відчуває себе Ганц добре. Це пояснюється 4 дозами вакцини від коронавірусу, які отримав міністр.

COVID-19.

Нагадаємо, що помічники Папи Римського також захворіли на COVID-19. При цьому обидва відчувають себе добре, в одного з них симптоми зовсім відсутні.

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ІзраїльКоронавірус