Министр обороны Германии предложила увязать "Северный поток-2" с поведением России

Она отметила, что вопрос о моратории на строительство незадолго до завершения проекта является дискуссионным.

По ее словам, если продолжить реализацию "Северного потока - 2", то вопрос об объемах транспортировки газа "надо поставить в зависимость и от поведения России".

Отметим, министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Берлин во вторник, 13 апреля. Во время визита он встречается со своим немецким коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр с целью урегулирования оборонных связей после четырех сложных лет предыдущей американской администрации.

Ключевым камнем преткновения, который может возникнуть в ходе обсуждений является газопровод "Северный поток - 2", который также имеет последствия для безопасности.

Вашингтон считает, что подводный газопровод между Россией и Германией сделает Берлин и Европу слишком зависимыми от российских энергоносителей. Трубопровод почти завершен, и правительство Германии отказалось прекратить участие в проекте.

В то же время 13 апреля германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовала от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство "Северного потока - 2" в водах Германии.