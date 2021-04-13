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Міністр оборони Німеччини запропонувала пов'язати "Північний потік-2" з поведінкою Росії

Автор: Олександр Білоус

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер пропонує пов'язати питання поставок газу по недобудованому трубопроводу "Північний потік-2" з поведінкою Росії. Про це вона заявила за підсумками переговорів з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє DW.

Вона зазначила, що питання про мораторій на будівництво незадовго до завершення проекту є дискусійним.

За її словами, якщо продовжити реалізацію "Північного потоку - 2", то питання про обсяги транспортування газу "треба поставити в залежність і від поведінки Росії".

Зазначимо, міністр оборони США Ллойд Остін прибув у Берлін у вівторок, 13 квітня. Під час візиту він зустрічається зі своїм німецьким колегою Аннегрет Крамп-Карренбауер з метою врегулювання оборонних зв'язків після чотирьох складних років попередньої американської адміністрації.

Ключовим каменем спотикання, який може виникнути в ході обговорень є газопровід "Північний потік - 2", який також має наслідки для безпеки.

Вашингтон вважає, що підводний газопровід між Росією і Німеччиною зробить Берлін і Європу надто залежними від російських енергоносіїв. Трубопровід майже завершено, і уряд Німеччини відмовився припинити участь у проекті.

Водночас 13 квітня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) зажадала від суду Гамбурга скасувати рішення регулятора, який раніше видав дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2" у водах Німеччини.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що в Білому домі обговорюють можливість призначення спецпредставника США по "Північному потоку-2". Він повинен буде сприяти закриттю газопроводу.

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Новини України Північний потік-2ГерманияСполучені Штати Америки
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