Міністр оборони Німеччини запропонувала пов'язати "Північний потік-2" з поведінкою Росії

Вона зазначила, що питання про мораторій на будівництво незадовго до завершення проекту є дискусійним.

За її словами, якщо продовжити реалізацію "Північного потоку - 2", то питання про обсяги транспортування газу "треба поставити в залежність і від поведінки Росії".

Зазначимо, міністр оборони США Ллойд Остін прибув у Берлін у вівторок, 13 квітня. Під час візиту він зустрічається зі своїм німецьким колегою Аннегрет Крамп-Карренбауер з метою врегулювання оборонних зв'язків після чотирьох складних років попередньої американської адміністрації.

Ключовим каменем спотикання, який може виникнути в ході обговорень є газопровід "Північний потік - 2", який також має наслідки для безпеки.

Вашингтон вважає, що підводний газопровід між Росією і Німеччиною зробить Берлін і Європу надто залежними від російських енергоносіїв. Трубопровід майже завершено, і уряд Німеччини відмовився припинити участь у проекті.

Водночас 13 квітня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) зажадала від суду Гамбурга скасувати рішення регулятора, який раніше видав дозвіл на будівництво "Північного потоку - 2" у водах Німеччини.