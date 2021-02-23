Министр обороны Эстонии выступил за расширение военного сотрудничества с США

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет прокомментировал итоги заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоялось на прошлой неделе. Он заявил, что его страна рассчитывает на укрепление сотрудничества с США по вопросам безопасности Балтийского региона.

"В администрации президента Байдена заявили, что рассматривают регион Балтийского моря как единый и ожидают более тесного сотрудничества со стороны стран Балтии. Если они продемонстрируют такое сотрудничество, то Соединенные Штаты будут готовы внести свой вклад и поддержать их", - сообщил Лаанет.

Он добавил, что в ходе заседания министры обороны стран НАТО назвали Россию основной угрозой для альянса. Они также призвали "смотреть в сторону Китая, так как никто точно не знает, чего от него ждать".

Отметим, что Заседание Североатлантического совета прошло 16-17 февраля в онлайн-формате.