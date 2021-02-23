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Министр обороны Эстонии выступил за расширение военного сотрудничества с США

Новина українською → Таллин, Вторник 23 февраля 2021 14:14
Министр обороны Эстонии выступил за расширение военного сотрудничества с США Фото: Калле Лаанет (riigikogu.ee)
Автор: Андрей Козловский

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет прокомментировал итоги заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, которое состоялось на прошлой неделе. Он заявил, что его страна рассчитывает на укрепление сотрудничества с США по вопросам безопасности Балтийского региона.

Об этом сообщает ERR.

"В администрации президента Байдена заявили, что рассматривают регион Балтийского моря как единый и ожидают более тесного сотрудничества со стороны стран Балтии. Если они продемонстрируют такое сотрудничество, то Соединенные Штаты будут готовы внести свой вклад и поддержать их", - сообщил Лаанет.

Он добавил, что в ходе заседания министры обороны стран НАТО назвали Россию основной угрозой для альянса. Они также призвали "смотреть в сторону Китая, так как никто точно не знает, чего от него ждать".

Отметим, что Заседание Североатлантического совета прошло 16-17 февраля в онлайн-формате.

Напомним, ранее Внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. Прошлого года РФ продлила формирования новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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