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Міністр оборони Естонії виступив за розширення військового співробітництва з США

Новость на русском → Таллін, Вівторок 23 лютого 2021 14:14
Міністр оборони Естонії виступив за розширення військового співробітництва з США Фото: Калле Лаанет (riigikogu.ee)
Автор: Андрій Козловський

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет прокоментував підсумки засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, яке відбулося минулого тижня. Він заявив, що його країна розраховує на зміцнення співробітництва з США з питань безпеки Балтійського регіону.

Про це повідомляє ERR.

"В адміністрації президента Байдена заявили, що розглядають регіон Балтійського моря як єдиний і очікують тісної співпраці з боку країн Балтії. Якщо вони продемонструють таку співпрацю, то Сполучені Штати будуть готові внести свій внесок і підтримати їх", - повідомив Лаанет.

Він додав, що в ході засідання міністри оборони країн НАТО назвали Росію основною загрозою для альянсу. Вони також закликали "дивитися в бік Китаю, так як ніхто точно не знає, чого від нього чекати".

Відзначимо, що Засідання Північноатлантичної ради пройшло 16-17 лютого в онлайн-форматі.

Нагадаємо, раніше Зовнішня розвідка Естонії заявила, що попри пандемію коронавірусу, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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