Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк в інтерв’ю TASR висловив позицію, що спільна оборона країн ЄС повинна залишатися під керівництвом НАТО, а не Європейського Союзу.

На його думку, два командування одночасно не можуть ефективно забезпечити безпеку.

"Або ми в НАТО, і тоді нам це не потрібно, або ми в Європі", – сказав він.

Крім того, Каліняк наголосив на відсутності перспектив членства України в НАТО.

"Україна ніколи не буде в НАТО, і вступ до ЄС їй теж буде складно забезпечити", - заявив міністр.

Також він критично оцінив роль коаліції держав, які підтримують Україну.

"Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні", - зазначив Каліняк.

Він додав, що "Україна мала шанс завершити війну ще у 2022 році", і підкреслив, що створення спільної європейської армії може бути логічним кроком лише в разі відсутності членства в НАТО.

Членство в НАТО як гарантії безпеки

За даними опитувань, українці досі вважають НАТО ключем до безпеки, хоча підтримка знизилася з 55% до 38%. Інші дослідження показують, що довіра українців до ЄС зросла, тоді як довіра до НАТО впала, що відображає зміни в настроях населення.

Слова Каліняка відображають дискусії у ЄС щодо європейської безпеки та ролі НАТО. Раніше він зазначав, що єдиним ефективним механізмом колективної оборони є НАТО, і спільна європейська армія викликає суперечки серед членів Союзу.