Міністр оборони Румунії обговорив з головою Пентагону подальшу допомогу Україні

Зазначається, що міністри під час бесіди підтвердили свою непохитну прихильність до українського народу та засудили незаконну війну Росії. Остін також визнав позицію Румунії як якоря стабільності на східному фланзі НАТО і подякував Бухаресту за те, що країна продовжує приймати у себе сили США та союзників.

"І Остін, і Тілвар сподіваються на продовження координації оборонної допомоги Україні через Контактну групу з оборони України та майбутні двосторонні зустрічі", - йдеться у повідомленні Пентагону.