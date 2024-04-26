RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Румынии обсудил с главой Пентагона дальнейшую помощь Украине

Фото: министр обороны Румынии обсудил с главой Пентагона помощь Украине (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром национальной обороны Румынии Анхелем Тилваром, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и дальнейшую координацию помощи Украине в сфере безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Отмечается, что министры в ходе беседы подтвердили свою непоколебимую приверженность украинскому народу и осудили незаконную войну России. Остин также признал позицию Румынии как якоря стабильности на восточном фланге НАТО и поблагодарил Бухарест за то, что страна продолжает принимать у себя силы США и союзников.

"И Остин, и Тилвар надеются на продолжение координации оборонной помощи Украине через Контактную группу по обороне Украины и будущие двусторонние встречи", - говорится в сообщении Пентагона.

 

Поддержка Румынией Украины

Румыния с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разностороннюю помощь. Так, Румыния стала одной из базовых стран, в которой проходят обучение украинские пилоты.

Также ранее глава МИД Румынии Луминицу Одобеску заявила, что страны-члены НАТО должны перейти к амбициозным действиям в вопросе поддержки Украины на саммите Альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. По ее словам, Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

Глава МИД также ранее заявила, что в ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось 4 апреля, она подчеркнула "острую необходимость" сохранения поддержки евроатлантического пути Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РумынияСоединенные Штаты АмерикиПомощь Украине