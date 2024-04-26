Министр обороны Румынии обсудил с главой Пентагона дальнейшую помощь Украине

Поддержка Румынией Украины

Румыния с первых дней полномасштабного вторжения РФ оказывает Украине разностороннюю помощь. Так, Румыния стала одной из базовых стран, в которой проходят обучение украинские пилоты.

Также ранее глава МИД Румынии Луминицу Одобеску заявила, что страны-члены НАТО должны перейти к амбициозным действиям в вопросе поддержки Украины на саммите Альянса, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. По ее словам, Вашингтонский саммит предоставляет решающую возможность для амбициозных действий в этом направлении.

Глава МИД также ранее заявила, что в ходе заседания Совета Украина-НАТО, которое состоялось 4 апреля, она подчеркнула "острую необходимость" сохранения поддержки евроатлантического пути Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.