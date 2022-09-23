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Шойгу вмовляє російські оборонні підприємства збільшити обсяги виробництва

Фото: мініст оборони Росії Сергій Шойгу (kremlin.ru)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Керівників російських оборонних підприємств намагаються переконати у важливості збільшення обсягів виробництва товарів військової номенклатури.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Як санкції послабили російську "оборонку" і де Кремль шукає зброю".

Як зазначається у матеріалі, в Росії, окрім громадян, не залишають спроб мобілізувати і власний ВПК.

Як стверджує військовий експерт Владислав Селезньов, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у свій час їздив у регіони і активно вмовляв військові провадження "віддатися справі перемоги". Керівників профільних підприємств намагаються переконати, як важливо збільшити обсяги виробництва товарів військової номенклатури.

"Але для російської військової машини одних умовлянь недостатньо. Тут має працювати система в комплексі, а сталінські методи управління пішли в минуле разом із смертю Сталіна", - додав Селезньов.

Як повідомлялося раніше, в РФ можуть виробляти лише застарілу техніку. Їхня база ВПК складається в основному з радянської техніки. При цьому модернізація російського озброєння часто залежала від західних розробок.

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Російська ФедераціяСергей Шойгу