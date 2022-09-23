Шойгу вмовляє російські оборонні підприємства збільшити обсяги виробництва

Як зазначається у матеріалі, в Росії, окрім громадян, не залишають спроб мобілізувати і власний ВПК.

Як стверджує військовий експерт Владислав Селезньов, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у свій час їздив у регіони і активно вмовляв військові провадження "віддатися справі перемоги". Керівників профільних підприємств намагаються переконати, як важливо збільшити обсяги виробництва товарів військової номенклатури.

"Але для російської військової машини одних умовлянь недостатньо. Тут має працювати система в комплексі, а сталінські методи управління пішли в минуле разом із смертю Сталіна", - додав Селезньов.