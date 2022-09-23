Шойгу уговаривает российские оборонные предприятия увеличить объемы производства

Как отмечается в материале, в России, помимо граждан, не оставляют попыток мобилизовать и собственный ВПК.

Как утверждает военный эксперт Владислав Селезнев, министр обороны РФ Сергей Шойгу одно время ездил в регионы и активно уговаривал военные производства "отдаться делу победы". Руководителей профильных предприятий пытаются убедить в том, как важно увеличить объемы производства товаров военной номенклатуры.

"Но для российской военной машины одних уговоров недостаточно. Тут должна работать система в комплексе, а сталинские методы управления ушли в прошлое вместе со смертью Сталина", - добавил Селезнев.