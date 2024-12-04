Міністр оборони Південної Кореї подав у відставку

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен подав у відставку. Він запропонував президенту Південної Кореї оголосити воєнний стан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Міністр наголосив, що всі військові, які виконували обов’язки, пов’язані з питаннями воєнного стану, виконували його вказівки, і додав, що "вся відповідальність лежить на ньому".

"Я беру на себе відповідальність за всі ситуації, пов’язані з воєнним станом, і висловлюю свою вдячність президенту", - заявив Кім Йон Хен.

Міністр оголосив про відставку в офіційному документі, який розіслали журналістам.

Воєнний стан у Південній Кореї

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив воєнний стан у країні. Причинами цього була не воєнна загроза, а внутрішньополітична ситуація.

Це викликало швидку та бурхливу реакцію всередині країни і за кордоном. Крім того, це вплинуло на фінансову ринки.

Пізніше уряд Південної Кореї схвалив скасування воєнного стану, а президент зупинив дії особливого режиму в країні. Загалом воєнний стан у Південній Кореї тривав близько шести годин.

Опозиція Південної Кореї висунула президенту жорсткий ультиматум піти у відставку.

Більше про те, чому у Південній Кореї оголошували воєнний стан і які наслідки цього - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.