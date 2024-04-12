Міністр оборони Німеччини порівняв Путіна з Гітлером, а Україну з Чехословаччиною

За словами Пісторіуса, війна, розв'язана Путіним проти України, має схожіть з анексією території Чехословаччини Гітлером у 1938 році.

"Путін не зупиниться, коли війна проти України закінчиться. Він також це чітко сказав. Так само чітко, як Гітлер, який також завжди казав, що не зупиниться", - сказав Пісторіус.

Пістотріус також наголосив, що Німеччина має повернутися до положення, в якому зможе захистити себе.

"Ми повинні повернути цю країну в положення, в якому вона зможе захистити себе. Ми маємо вирішити зараз, чи хочемо ми підготуватися до реальної загрози з боку Путіна, чи ми хочемо полегшити йому це завдання",- додав він.