RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером, а Украину с Чехословакией

Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Министр обороны Германии Борис Писториус сравнил российского диктатора Владимира Путина с Гитлером, а Украину с Чехословакией. Также Писториус призвал Европу готовиться к широкомасштабной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.

По словам Писториуса, война, развязанная Путиным против Украины, имеет схожесть с аннексией территории Чехословакии Гитлером в 1938 году.

"Путин не остановится, когда война против Украины закончится. Он также это четко сказал. Так же четко, как Гитлер, который тоже всегда говорил, что не остановится", - сказал Писториус.

Пистотриус также подчеркнул, что Германия должна вернуться в состояние, в котором сможет защитить себя.

"Мы должны вернуть эту страну в состояние, в котором она сможет защитить себя. Мы должны решить сейчас, хотим ли мы подготовиться к реальной угрозе со стороны Путина, или мы хотим облегчить ему эту задачу", - добавил он.

Россия может напасть на НАТО

Напомним, президент Финляндии Александр Стубб предупредил других лидеров стран НАТО о необходимости готовить свои армии к потенциальному конфликту с РФ.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам , лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

В частности, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО