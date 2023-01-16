UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністр оборони Німеччини оголосила про свою відставку

Фото: міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт сьогодні, 16 січня, оголосила, що йде у відставку. Вона вже написала відповідну заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ламбрехт в Facebook.

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - зазначила вона.

Ламбрехт додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Ламбрехт збирається у відставку. Поки невідомо, хто зможе зайняти її пост.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News