Міністр оборони Німеччини оголосила про свою відставку

"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини", - зазначила вона.

Ламбрехт додала, що вже подала канцлеру Німеччини Олафу Шольцу відповідну заяву про відставку. Тепер глава уряду повинен підписати її.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що Ламбрехт збирається у відставку. Поки невідомо, хто зможе зайняти її пост.

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