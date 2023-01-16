Министр обороны Германии объявила о своей отставке

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.

Ламбрехт добавила, что уже подала канцлеру Германии Олафу Шольцу соответствующее заявление об отставке. Теперь глава правительства должен подписать его.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Ламбрехт собирается в отставку. Пока неизвестно, кто сможет занять его пост.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.