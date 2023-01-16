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Министр обороны Германии объявила о своей отставке

Фото: министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт сегодня, 16 января, объявила, что уходит в отставку. Она уже написала соответствующее заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ламбрехт в Facebook.

"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, Бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии", - отметила она.

Ламбрехт добавила, что уже подала канцлеру Германии Олафу Шольцу соответствующее заявление об отставке. Теперь глава правительства должен подписать его.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что Ламбрехт собирается в отставку. Пока неизвестно, кто сможет занять его пост.

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