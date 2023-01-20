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Міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Німеччина готова прискорити просування щодо танків Leopard 2, якщо матиме відповідні домовленості із союзниками. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пообіцяв переглянути запаси танків країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Пісторіус заявив, що "неправильно" говорити про те, що Німеччина блокує поставки танків Україні. За його словами наразі є вагомі аргументи "за" й "проти" відправки Leopard 2 ЗСУ.

Зазначається, що країна володіє експортною ліцензією на бойовий танк, у зв'язку з чим її дозвіл необхідний іншим країнам для відправки своїх Leopard 2 в Україну.

Пісторус зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.

Також міністр додав, що під час засідання "Рамштайн" не було одностайної думки щодо танків. Водночас він наказав Міністерству оборони Німеччини перевірити запаси танків в Бундесвері й в промисловості, аби бути готовим діяти у разі прийняття рішення.

Нагадаємо, РБК-Україна розкриває усі подробиці сьогоднішніх переговорів у форматі "Рамштайн".

Тим часом міністр оборони США Ллойд Остін, під час засідання "Рамштайн" закликав своїх іноземних колег бути рішучішими у допомозі Україні.

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