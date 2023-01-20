Міністр оборони Німеччини назвав умову передачі танків Leopard 2 ЗСУ

Пісторіус заявив, що "неправильно" говорити про те, що Німеччина блокує поставки танків Україні. За його словами наразі є вагомі аргументи "за" й "проти" відправки Leopard 2 ЗСУ.

Зазначається, що країна володіє експортною ліцензією на бойовий танк, у зв'язку з чим її дозвіл необхідний іншим країнам для відправки своїх Leopard 2 в Україну.

Пісторус зауважив, що Німеччина не відмовиться від підтримки України. Протиповітряну оборону він назвав пріоритетом номер один для країни.

Також міністр додав, що під час засідання "Рамштайн" не було одностайної думки щодо танків. Водночас він наказав Міністерству оборони Німеччини перевірити запаси танків в Бундесвері й в промисловості, аби бути готовим діяти у разі прийняття рішення.