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Час копати глибше. Міністр оборони США закликав бути рішучішими у допомозі Україні

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П'ятниця 20 січня 2023 11:54
Час копати глибше. Міністр оборони США закликав бути рішучішими у допомозі Україні Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час засідання "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін закликав іноземних колег бути рішучішими у допомозі України. Заявив про те, що настав час "копати глибше".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Остіна, Україна надихнула світ, а тим часом Росія зіткнулась з дефіцитом боєприпасів та сильними бойовими втратами. Тоді, коли вільна та суверенна Україна отримує потужну підтримку, Кремль повинен благати допомогти йому поповнити запаси у своїх небагатьох союзників. Тим часом навіть Іран та Північна Корея не хочуть визнавати поставки зброї до Росії.

"Настав час копати глибше. Український народ спостерігає за нами. Кремль спостерігає за нами і історія спостерігає за нами. Тому ми не відступимо і не похитнемося в нашій рішучості допомогти Україні захистити себе від російської імперської агресії", - додав міністр оборони США.

Відповідаючи на відеозвернення президента України Володимира Зеленського, Остін заявив, що США й надалі відстоюватимуть принцип того, що кордони країн не можуть бути змінені силою.

"І ми продовжуватимемо відстоювати відкритий світ правил, прав і обов'язків. Ще раз дякую вам за те, що ви сьогодні тут", - заявив міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, обсяг якого становитиме 2,5 мільярда доларів.

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