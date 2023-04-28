Міністр оборони Німеччини назвав терміни постачання Україні 80 танків Leopard 1

"Німеччина дотрималася свого слова. У березні ми доставили в Україну 18 сучасних Leopard 2 A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, а також інші пакети, такі як терміново необхідні запчастини та боєприпаси. Крім того, я успішно і інтенсивно добивався від наших партнерів більшої підтримки; в результаті вдалося забезпечити бригаду", - сказав він.

При цьому він скасував, що Німеччина не припиняє зусиль у цьому напрямі. На додаток до цього про постачання танків заявили Нідерланди та Данія.

"А поставки основних бойових танків Leopard 1 A5 тільки почалися. Це результат ініціативи інших країн спільно з Німеччиною. Крім того, лише на цьому тижні почалася підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 основних бойових танків Leopard 1 розпочнеться в середині року ", - сказав міністр.

Пісторіус також зазначив, що на останньому "Рамштайні" підготували ґрунт для створення центру технічного обслуговування парку Leopard 2 у Польщі. "Це дозволить забезпечити боєздатність доставленої техніки, яка, звичайно, завжди зношується у бою", - додав він.