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Министр обороны Германии назвал сроки поставок Украине 80 танков Leopard 1

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Поставки 80 основных боевых танков Leopard 1 в Украину начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса изданию La Vanguardia.

"Германия сдержала свое слово. В марте мы доставили в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты, такие как срочно необходимые запчасти и боеприпасы. Кроме того, я успешно и интенсивно добивался от наших партнеров большей поддержки; в итоге удалось обеспечить бригаду", - сказа он.

При этом он отменил, что Германия не прекращает усилий в этом направлении. Вдобавок к этому о поставке танков заявили Нидерланды и Дания.

"А поставка основных боевых танков Leopard 1 A5 только началась. Это результат инициативы других стран совместно с Германией. Кроме того, только на этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1. Поставка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года", - сказал министр.

Писториус также отметил, что на последнем "Рамштайне" подготовили почву для создания центра технического обслуживания парка Leopard 2 в Польше. "Это позволит обеспечить боеспособность доставленной техники, которая, конечно, всегда изнашивается в бою", - добавил он.

Обслуживание и ремонт танков Leopard 2А4 и 2А6, на которых воюют украинцы, будут проходить на заводе Bumar-Łabędy в Гливице в Польше. В мае здесь заработает сервисный центр.

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