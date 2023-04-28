Министр обороны Германии назвал сроки поставок Украине 80 танков Leopard 1

Поставки 80 основных боевых танков Leopard 1 в Украину начнутся в середине 2023 года. На этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных.

"Германия сдержала свое слово. В марте мы доставили в Украину 18 современных Leopard 2 A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, а также другие пакеты, такие как срочно необходимые запчасти и боеприпасы. Кроме того, я успешно и интенсивно добивался от наших партнеров большей поддержки; в итоге удалось обеспечить бригаду", - сказа он.

При этом он отменил, что Германия не прекращает усилий в этом направлении. Вдобавок к этому о поставке танков заявили Нидерланды и Дания.

"А поставка основных боевых танков Leopard 1 A5 только началась. Это результат инициативы других стран совместно с Германией. Кроме того, только на этой неделе началась подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1. Поставка до 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года", - сказал министр.

Писториус также отметил, что на последнем "Рамштайне" подготовили почву для создания центра технического обслуживания парка Leopard 2 в Польше. "Это позволит обеспечить боеспособность доставленной техники, которая, конечно, всегда изнашивается в бою", - добавил он.