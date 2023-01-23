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Писториус о Leopard для Украины: Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки

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Понедельник 23 января 2023 03:48
Писториус о Leopard для Украины: Правительство Германии вскоре решит, отправлять ли танки Фото: Министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В ближайшее время будет принято решение о том, отправлять ли танки Leopard немецкого производства в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, обнародованное Sky News.

Чиновник отметил, что правительство должно рассмотреть многие факторы и не будет прибегать к поспешным действиям.

Писториус пояснил, что говорится о факторах, включающих вопросы безопасности для немецкого населения.

Напомним, западные союзники не пришли к соглашению о предоставлении Украине боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Однако глава МИД Германии Анналена Бербок 22 января подчеркнула, что правительство ее страны не будет возражать, если Польша передаст Украине танки Leopard 2.

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